Cambuur-trainer De Jong: ‘Geef ons dan wel die kampioensschaal’

Hij had nog wel een verzoek aan de KNVB. ,,Ik hoop dat ze ons dan wel die (kampioens)schaal geven. Gewoon los van wel of niet promotie. Wij zouden kampioen zijn geworden, die schaal staat daar symbool voor."



De Jong was een stuk milder in zijn reactie dan eind april, toen de KNVB besloot de competities in het betaald voetbal vanwege het coronavirus voortijdig te beëindigen en geen clubs te laten promoveren of degraderen. De trainer noemde het een ‘regelrechte schande’.



Cambuur was koploper met een riante voorsprong en kon promotie nauwelijks nog ontgaan. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We hebben hier een jaar keihard voor gewerkt. Het juridische heeft nu gewonnen van het sportieve. Dat voelt niet goed, maar de rechter is een eerlijk mens. Hij zal alles goed hebben afgewogen."