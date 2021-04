Captain Sari van Veenendaal niet met backpack, maar met Oranje op weg naar Australië

Oranje speelt ook WK-kwalifica­tie­du­els in Eindhoven én Rotterdam

28 april Oranje gaat in de WK-kwalificatiereeks ook wedstrijden in Rotterdam en Eindhoven spelen, zo heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt. De afgelopen jaren was de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, een uitzondering daargelaten, steevast het decor voor de thuisduels van het Nederlands elftal.