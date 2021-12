Captain Tadic moet na 3,5 jaar mogelijk voor het eerst Europees duel Ajax missen

Waarom ontslagen John van den Brom al lange tijd niet meer te redden was bij Genk

Het bericht dat Racing Genk maandagmiddag afscheid heeft genomen van John van den Brom kwam verre van als een verrassing. Want dat er voor Van den Brom weinig toekomst meer was bij RC Genk, zijn tweede Belgische club uit zijn loopbaan, leek al een tijdje het geval. Vorig seizoen won hij er nog wel de beker en verzamelde hij evenveel punten als kampioen Club Brugge. Zijn krediet was echter al even op.

