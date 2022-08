Cavani verkiest Villarreal boven Boca Juniors, Forest geeft nog eens 50 miljoen euro uit

Voetbalpod­cast | '13,8 kilometer rennen als straftrai­ning werkt eerder averechts’

Is Alfred Schreuder een goede manager? Haalt Erik ten Hag de kerst in Manchester? Moet PSV voor Guus Til of Xavi Simons kiezen tegen Rangers? Het zijn onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt ze aan de hand van vier stellingen door met Mikos Gouka en Johan Inan.

15 augustus