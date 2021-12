Chagrijnige Erik ten Hag heeft grote moeite met optreden Ajax: ‘Je moet je job uit blijven voeren’

,,Als je het vanaf het begin niet op de mat legt, loop je achter de feiten aan. Voor rust hebben we geen kans gehad, al speelden we best aardig tot aan de zestienmeter. Uiteindelijk moet je beweging hebben, goede keuzes maken, de wil hebben. Dat ontbrak allemaal en dan creëer je dus ook te weinig", aldus Ten Hag, die zag hoe zijn spelers niet hun taak bleven uitvoeren bij de goals van AZ.

Tadic

Ook Dusan Tadic had geen goed woord over voor het optreden van zijn ploeg: ,,De twee doelpunten gaven we te makkelijk weg. Het moet geen probleem voor ons zijn of we tegen een verdedigende of aanvallende ploeg spelen. Na de 1-1 moet je de 2-1 maken, maar we gaven de 1-2 van AZ te makkelijk weg. Dit moet niet kunnen. We moeten scherper zijn en meer geven voor Ajax.”