Charme van het bekertoernooi verdwenen? ‘Het is nu kil, onherkenbaar’

24 oktober Was de historische 0-13 bij VVV-Venlo wel een prettig tussendoortje, gezien de storm die aanvalsmachine Atalanta Bergamo dinsdag in de Champions League kan ontketenen? ,,We zijn ons er denk ik wel van bewust dat dan heel andere wetten gelden”, zegt trainer Erik ten Hag.