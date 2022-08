Chelsea presenteert verdediger van 65 miljoen, Justin Kluivert op weg naar de Premier League

Feyenoord haalt Peruviaans internatio­nal als opvolger Tyrell Malacia

Feyenoord heeft in de Amerikaanse Major League een opvolger gevonden voor Tyrell Malacia. Linksback Marcos López staat op het punt om de overstap te maken van San José Earthquakes, waar hij nog een contract had tot het eind van dit kalenderjaar. De transfer bevindt zich in de afrondende fase, zo bevestigen bronnen.

2 augustus