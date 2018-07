'Chiasso heeft helemaal geen geld om Vloet te kopen, hij gaat naar Frosinone'

Opmerkelijk, omdat de aankoop van een nieuwe speler doorgaans met veel bombarie wordt gebracht. Zeker in de huidige tijd waarin organisaties en individuen de verschillende kanalen op social media (Twitter, Facebook en Instagram) gretig gebruiken om hun nieuws te delen met hun volgers. Dat is bij FC Chiasso tot op heden niet gebeurd. Ook Rai Vloet is al weken onbereikbaar en laat niets van zich horen, behalve een aantal standaard quotes op de website van NAC. Zijn laatste tweets dateren van begin juni en op Instagram was hij eind juni voor het laatst actief. De profielfoto van Vloet op Twitter is Vloet in een NAC-shirt.

Lees ook Concurrent Kluivert komt niet opdagen, Willem II strikt Ecuadoraan Lees meer

Geld

De overstap van de 23-jarige middenvelder roept vooral heel veel vraagtekens op. ,,We hebben het persbericht van NAC vol verbazing gelezen. Chiasso speelt zijn wedstrijden voor gemiddeld 300 tot 400 toeschouwers en heeft helemaal geen geld om een buitenlandse voetballer te kopen. Waarom zou Rai Vloet bij een kleine club in de eerste divisie van Zwitserland willen spelen? Daar is hij te goed voor”, zeggen goed ingevoerde Zwitserse en Italiaanse journalisten. ,,That history is crazy… In Zwitserland is het belastingklimaat gunstiger dan in Italië. Deze operatie gaat alleen om geld, financieel is deze constructie blijkbaar het meest interessant. Tien jaar geleden kocht het nietszeggende Locarno een deel van de rechten van Gonzalo Higuaín, terwijl hij nooit bij die club is geweest. Daar doet deze deal ons aan denken."