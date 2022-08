Cillessen in conflict met Valencia over transfer naar NEC, Branderhorst blijft positief

Jasper Cillessen is in conflict met Valencia over het afronden van zijn transfer naar NEC. De Nijmeegse club heeft Jürgen Locadia laten weten dat hij niet hoeft te komen.

NEC kondigde donderdagochtend de presentatie van Cillessen aan, maar stelde die vervolgens tot twee keer toe uit vanwege een technische formaliteit in de afronding van de transfer. Technisch directeur Ted van Leeuwen gaf daar vanmiddag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente meer duidelijkheid over.

,,Wij waren er snel uit met Valencia”, zei Van Leeuwen tegen ESPN. ,,Wat wel opvallend is, want dat heb ik nog nooit meegemaakt met Spanjaarden. Er is een conflict tussen speler, zaakwaarnemer en Valencia over de afhandeling van de transfer. Ik heb niet het gevoel dat speler en zaakwaarnemer recht wordt aangedaan.”

,,Het komt nu op geld aan. Dat is bijna altijd zo, maar goed, als je van tevoren dingen afspreekt en de afspraken worden later weer veranderd, dan kan ik me voorstellen dat een partij daar slechte gevoelens bij heeft. Het was zeker gisteren kantje boord of Cillessen had al weer in het vliegtuig gezeten.”

Branderhorst probeert positief te blijven

Mattijs Branderhorst (28) uit Tiel keepte vandaag tegen FC Twente (0-1 door late goal Sem Steijn) nog bij NEC en probeert de komst van Cillessen positief te benaderen. ,,Het was speciaal hoe ik hier ontvangen ben door de supporters. Sinds de thuiswedstrijd tegen Ajax vorig seizoen is de band met de supporters er goed", zei Branderhorst. ,,Na het nieuws van afgelopen week is het goed om te weten dat de fans mij steunen. Het is een rare week geweest, een rollercoaster van emoties. De geruchten gingen hier al een tijdje dat Jasper zou komen, maar als hij er dan echt is dan is dat wel even flink balen voor mij natuurlijk. Nu is de situatie zo dat hij door omstandigheden nog niet getekend heeft en sta ik gewoon nog op doel. Ik heb geprobeerd me gewoon te focussen op de wedstrijd.”

,,De club is erg duidelijk geweest richting mij en dat is voor mij ook fijn in deze situatie. Ik moet ermee leren omgaan. Het is balen, maar ik ben niet een persoon die heel erg uit z'n slof schiet. Ik heb een dagje nodig gehad om het te verwerken, maar ik moet ook door. Zolang Jasper niet getekend heeft, blijf ik gewoon staan. Ik probeer het beste uit deze situatie te halen. Jasper is een keeper van het Nederlands elftal en ik heb me mijn hele carriere al afgevraagd wat nou het verschil is tussen mij en keepers op dat niveau. Het is nu voor mij de perfecte maatstaf. Ik probeer positief te blijven. Misschien leer ik er heel veel van, maar ik zal ook mijn opties openhouden. Als er een goede club langskomt moet ik ook kijken of de club met mij wil meedenken. Als het in het plaatje van mij en mijn vriendin past, blijf ik gewoon lekker hier.”

Volledig scherm Mattijs Branderhorst. © Pro Shots / Stefan Koops

Locadia komt niet naar NEC

NEC gaat zich niet versterken met Jürgen Locadia. De club deed hem al enkele maanden geleden een aanbieding en had een fors salaris voor hem over. Hij liet NEC in de wachtkamer plaatsnemen en daar is de club niet langer van gediend.

,,Locadia komt niet naar NEC”, vertelde Van Leeuwen. ,,We hebben hem afgezegd.”

NEC wil deze maand een extra spits aan de selectie toevoegen, omdat die positie met alleen Pedro Marques dun is bezet. De club zoekt ook nog naar en centrale verdediger en een buitenspeler, want ook op die posities heeft trainer Rogier Meijer momenteel weinig te kiezen.