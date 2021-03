City-huurling van PEC kon zich niet eens wassen door 'onwerkelijke' blessure

Het was flink schrikken, eind december. Niet alleen voor de spelers van PEC Zwolle die aanvankelijk geen idee hadden waarom Slobodan Tedic niet in de bus zat voor het duel met ADO Den Haag, maar ook voor hem zelf. En helemaal toen de Serviër, dit seizoen gehuurd van Manchester City, kort daarop in een ziekenhuisbed in Zwolle te horen kreeg dat de benauwdheid, net als de hevige pijn op de borst, niet zomaar iets was.