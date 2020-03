CL-finale voor vrouwen in 2023 in Eindhoven

Vorig jaar maakte de KNVB met hulp van Daniëlle van de Donk bekend dat de voetbalbond de finale van de Champions League naar Eindhoven wilde halen. De Champions League voor vrouwen bestaat sinds 2001 en nog nooit werd de finale afgewerkt in Nederland. Eindhoven heeft dus de primeur. De UEFA maakte niet alleen bekend waar de Champions League-finale van 2023 gespeeld wordt, maar ook het stadion van de finale in 2022 is bekend. Dan is het Juventus-stadion het theater voor de eindstrijd. De theaters voor de finales van 2020 en 2021 waren al bekend. Dit jaar wordt de finale gespeeld in het Franz Horr Stadion in Wenen, volgend jaar in Gamla Ullevi in het Zweedse Götenborg. Het past in het streven van de bond om meer internationale toernooien en evenementen naar Nederland te halen. De KNVB overweegt ook een poging de finale van de Champions League voor mannen in 2026 binnen te halen. De nieuwe Kuip in Rotterdam moet dan de plaats van handeling worden, al is nog altijd de vraag of dat stadion er daadwerkelijk komt.

Europa League en Super Cup

De Europa League-finale van de mannen wordt in 2022 afgewerkt in de Puskás Arena in Boedapest. Dat stadion wordt daarmee de opvolger van Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. Daar vindt de finale in 2021 plaats, zoals al bekend was. De finale van het huidige Europa League-seizoen wordt gespeeld in Stadion Energa Gdansk in Polen.



De strijd om de Europese Super Cup (de strijd tussen de winnaar van de Europa League en Champions League) wordt in 2022 gehouden in het Olympisch Stadion in Helsinki, terwijl de winnaars van de Champions League en Europa League in 2023 afreizen naar de Russische Kazan Arena. Aankomend jaar is de Europese Super Cup in Estádio do Dragão in Porto, in 2021 in het Windsor Park in Belfast. Dat was al bekend.