Clasie bekroont terugkeer bij AZ met belangrijk doelpunt

Door Dennis van Bergen Op montere tred loopt hij naar de catacomben van het Afas Stadion, direct na afloop van de wedstrijd AZ – Sparta. Het was alweer een poosje geleden dat hij zo lang gespeeld had, Jordy Clasie. Maar nu, in een voor de Alkmaarders tamelijk laat besliste ontmoeting, is de geboren Haarlemmer eindelijk weer eens dik 75 minuten in actie gekomen. En niet zonder succes. Mede dankzij zijn doelpunt tegen de Spangenaren, staat de ploeg van Pascal Jansen in elk geval tot morgenmiddag alleen op de tweede plaats in de eredivisie.

Het doet hem wat, de wetenschap dat hij weer eens echt zijn stempel op een duel heeft kunnen drukken. Het spat na afloop feilloos van het gezicht bij Clasie, die Sparta-keeper Maduka Okoye in de eerste helft met een schuiver het nakijken heeft gegeven. Dit is wat hij voor ogen had toen hij Southampton in 2019 verruilde voor AZ. Dit is waarom hij zo graag terug wilde naar Nederland. Belangrijk zijn dus, passend bij wat hij ooit was bij Feyenoord. In werkelijkheid speelde Clasie -zeventienvoudig Oranje-international- tot het duel met Sparta dit seizoen welgeteld 47 competitieminuten namens AZ. Waarvan eentje in de uitwedstrijd tegen Willem II, vorige week, toen hij als een soort joker werd ingebracht. Het doet hem ondubbelzinnig goed dat hij zich deze zaterdagavond prima staande heeft gehouden tegen Sparta, dat lang een behoorlijke indruk achter laat tegen AZ. Het elftal van Henk Fraser, zonder de vanwege corona-perikelen afwezige aanvoerder Adil Auassar, voetbalt lang goed mee met de thuisclub.

Uiteindelijk geeft het klassenverschil tussen de clubs de doorslag in het regenachtige Alkmaar. Op aangeven van de behendige Jesper Karlsson zorgt Dani de Wit halverwege de tweede helft voor de 2-0 en daarmee de beslissing in de wedstrijd. Gevolg: AZ blijft volop in de race voor een ticket voor de Champions League en kan zondag ontspannen het resultaat van PSV bij VVV afwachten. Voor Sparta geldt dat die club, mocht daar ooit al sprake van zijn geweest, het zicht op de play-offs om Europees voetbal wel zo’n beetje vergeten.



Clasie? Hij geniet na afloop vooral van het ‘nu’. Eindelijk was hij er weer. En dat smaakt zichtbaar naar meer. ,,Ik weet van mezelf dat ik het kan”, aldus de middenvelder na afloop bij ESPN over het feit dat hij weinig speeltijd krijgt van trainer Jansen. ,,Het was een vrij matige wedstrijd van onze kant. Laag tempo, slordigheden. Dat is zonde”, zei Clasie, die vanwege de schorsing van Teun Koopmeiners mocht beginnen tegen Sparta. ,,In de tweede helft hadden we een aantal goede momenten. Uiteindelijk ben ik wel tevreden. Iedereen snakt ernaar om minuten te maken. Het team staat ook gewoon goed. Ik moet me in die rol schikken, maar dat is soms moeilijk. Ik spreek af en toe met de trainer en dan geef ik dat ook aan. Ik moet minuten maken. De keuze is aan de trainer, hoe moeilijk dat ook is.”