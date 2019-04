Clasie kan straf verwachten: ‘Gedrag is onacceptabel’

,,Het gaat niet om Jordy Clasie, het gaat niet om mij, het gaat om Feyenoord. We willen op 12 mei die derde plek in handen hebben. Daar horen soms wissels bij, daar moet iedereen zich aan conformeren. Ik ga nog met Jordy en technisch directeur Martin van Geel zitten. We zullen maatregelen nemen.”



Clasie bood na afloop direct zijn excuses aan. ,,Het was een grote fout van mij, dit is niet goed te praten”, zei de reserve-aanvoerder van Feyenoord. ,,Ik wilde graag de 90 minuten volmaken, maar uiteindelijk beslist de trainer. Dat heb ik te accepteren. Ik heb excuses gemaakt aan de trainer en dat ga ik ook aan de groep doen. Een mogelijke straf accepteer ik ook.”