Club Brugge haalt oud-Ajacied, Guidetti blijft bij Alavés, AS Roma aast op Ziyech

Club Brugge en KV Mechelen hebben een akkoord over de transfer van Mats Rits. De 24-jarige middenvelder tekent een contract van vier jaar bij de Belgische landskampioen. Rits stond bovenaan het verlanglijstje van Club Brugge. Hij is gehaald als back-up voor Vormer en Vanaken. Met de transfer zou een bedrag van twee miljoen euro zijn gemoeid.



Rits maakte in oktober 2009 op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Jupiler Pro League bij Beerschot. Ajax plukte hem in de zomer van 2011 weg, maar in Amsterdam kon Rits nooit zijn stempel drukken. Hij was voornamelijk actief bij Jong Ajax en keerde in januari 2013 terug naar België, naar Mechelen.