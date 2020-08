Clubiconen vertrekken bij ADO Den Haag: na Beugelsdijk ook Immers weg

,,Lex Immers is een icoon van de club en zal dat ook altijd blijven. Hoewel we ondanks een doorlopend contract samen besloten hebben om afscheid van elkaar te nemen, gaan we op een gezonde en goede manier uit elkaar. We zijn Lex zeer dankbaar voor alles wat hij voor de club gedaan en betekend heeft. We wensen hem het beste voor de toekomst", laat algemeen directeur Mohammed Hamdi weten op de website van ADO Den Haag.



,,Lex is in zijn jaren bij ADO Den Haag altijd een voorbeeld geweest, zowel binnen als buiten de lijnen. Hij heeft een Haagse mentaliteit en daarvoor gingen mensen jarenlang naar ons stadion. Lex heeft een geel-groen hart en zal hier altijd welkom blijven", vult Martin Jol namens het technische hart aan.



Immers speelde in de jeugd al voor ADO Den Haag, waarna hij in 2012 naar Feyenoord vertrok. Na zijn periode in Rotterdam speelde Immers nog voor Cardiff City en Club Brugge. In 2017 keerde Immers terug in Den Haag. In al zijn jaren speelde Immers 204 eredivisiewedstrijden voor de Haagse club en 257 wedstrijden in totaal. Hij maakte daarin 47 goals.



Eerder vertrok Beugelsdijk bij ADO Den Haag. De dertigjarige verdediger tekende een contract tot medio 2022 bij Sparta Rotterdam.