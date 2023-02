Veel spelers PSV zijn een beetje klaar met het geschuif van Ruud van Nistel­rooij en snakken naar duidelijk­heid

Na de uitschakeling in Europa staat PSV voor de opdracht om in de nationale competities nog iets tastbaars uit het vuur te slepen. Het is onzin om de witte vlag al te hijsen, maar bijna alle seinen staan op dit moment wel op rood voor het team van Ruud van Nistelrooij.