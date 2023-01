Clubloze Zakaria Labyad (29) duikt op bij FC Utrecht: ex-Ajacied werkt aan laatste fase herstel

Oussama Idrissi droomde van WK-deelname met Marokko: ‘Dat zat vanaf het begin in mijn hoofd’

Voor Oussama Idrissi voelde zijn 55 minuten in het oefenduel met Go Ahead Eagles (7-4 zege) als een grote opluchting. De 26-jarige buitenspeler wil Feyenoord, hersteld van zijn blessure die een streep zette door zijn WK-droom met Marokko, in de tweede seizoenshelft écht laten zien wat hij in zijn mars heeft.

23 december