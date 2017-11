Clubs Jupiler League benoemen Kelder in rvc

Isimat op zijn plek bij PSV: 'Nemen meer risico dan vorig jaar'

16 november In het seizoen waarin PSV tot nu toe de overwinningen in de eredivisie aan elkaar rijgt, is Nicolas Isimat-Mirin vooral in het nieuws gekomen door een paar overtredingen in het strafschopgebied en tennisballen in zijn handen. ,,Het kan altijd nóg beter, maar we winnen wel als team. En daar hoor ik bij."