Clubs zijn het eens: AS Roma verlost Georginio Wijnaldum van Paris Saint-Germain

Georginio Wijnaldum maakt de overstap naar AS Roma. De transfer van de Oranje-international moet nog wel de medische keuring doorstaan in de Italiaanse hoofdstad, maar zijn nieuwe werkgever bereikte dit weekend al een akkoord met Paris Saint-Germain.

Door Maarten Dekker

Dat betekent dat er een voor beide clubs acceptabele formule is gevonden om de salariskosten van Wijnaldum te verdelen. Die 9 miljoen euro op jaarbasis vormde het laatste obstakel op weg naar een huurdeal, zo bleek al voor het weekend. De technisch directeuren van Roma en PSG, Thiago Pinto en Luis Campo, kwamen tot overeenstemming nu hun clubs allebei in Israël vertoeven. De Italianen speelden daar zaterdagavond een oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-0 winst), de Franse kampioen strijdt vanavond in Tel Aviv met FC Nantes om de nationale supercup.

Wijnaldum zelf is niet in Israël. Na een moeizaam debuutseizoen in Parijs belandde hij deze zomer definitief op een zijspoor, toen Christophe Gaultier bij PSG werd aangesteld als opvolger van trainer Mauricio Pochettino. De Nederlander mocht niet mee naar Japan voor het trainingskamp dat de club daar belegde en hield zijn conditie de afgelopen tijd op peil met een aantal lotgenoten, spelers die eveneens overbodig zijn verklaard in Parijs.

Wijnaldum wordt dit seizoen verhuurd, waarna Roma hem voor een vastgesteld bedrag kan kopen van PSG. Speelt de middenvelder een bepaald aantal wedstrijden voor de ploeg van coach José Mourinho, dan verandert de koopoptie in een verplichting. Zijn riante salaris vormt in dat scenario geen probleem meer voor de Romeinen, die kunnen terugvallen op een gunstige belastingregeling in eigen land.

De 31-jarige Wijnaldum treft bij Roma twee landgenoten in de selectie. Rick Karsdorp is op de rechterflank een vaste waarde in het team van Mourinho, terwijl Justin Kluivert de afgelopen twee seizoenen werd verhuurd aan respectievelijk RB Leipzig en OGC Nice. De oud-Ajacied staat volgens Italiaanse media nu op de nominatie om definitief te vertrekken uit Rome, waar zijn contract over een jaar afloopt.