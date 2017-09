Cocu: Goed moment om door te pakken met transferperiode

De PSV-coach blikte zelf terug op een roerige transferperiode waarin hij bij PSV ook weer een aantal spelers op de slotdag nog had kunnen kwijtraken. ,,Als er tussen de bonden goede afspraken worden gemaakt, verdient de stap in Engeland zeker navolging. Tussen de landen onderling moet er overeenstemming zijn, omdat de ene markt niet nog weken langer open zou moeten zijn dan de andere." Het is Cocu, net als eigenlijk alle andere coaches, al jaren een doorn in het oog dat spelers nog weg kunnen gaan op het moment dat de voorbereiding al lang en breed is afgesloten en de competitie al in gang is.