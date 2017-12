Cocu haalt Gudmundsson en Paal bij A-selectie

Gudmundsson valt nu regelmatig in bij PSV, hoewel zijn speeltijd nog altijd beperkt is. De Scandinaviër voert de druk op Steven Bergwijn bij PSV op en liet afgelopen woensdag tegen VVV zien iets in zijn mars te hebben. Bergwijn speelde vanavond tegen Vitesse overigens verdienstelijk, hoewel hij wederom niet wist te scoren. Dat blijft aan hem kleven. Met 4 goals in 63 wedstrijden voor PSV is het rendement van de flankaanvaller erg mager.