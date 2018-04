Cocu: Het wordt alleen maar mooier

De titel van het collectief. Zo omschrijft Cocu het 24ste landskampioenschap van PSV. ,,We zijn een heel enkele keer door de ondergrens gezakt, maar dat was echt een uitzondering. Stabiliteit typeert ons seizoen. Het collectief heeft de titel behaald'', zei Cocu, die tijdens de tv-interviews door zijn spelers werd overgoten met het water uit de emmers waar de bloemen in stonden.

,,Ze zijn gedurende het seizoen echt een team geworden. Ze gingen voor elkaar door het vuur, in goede maar ook in moeilijke tijden. Ik ben heel trots op dit team'', zei de drijfnatte Cocu.

PSV verzekerde zich van de titel in een rechtstreeks duel met Ajax. De ploeg van Cocu versloeg de enige overgebleven concurrent met 3-0, waarna het feest kon losbarsten in Eindhoven. ,,Heel bijzonder om de titel op deze manier binnen te halen, in zo'n atmosfeer tegen een directe concurrent. Dit heb ik ook als speler nooit meegemaakt. Natuurlijk gaat het om de titel, tegen wie je die binnenhaalt maakt in principe niet zo uit. Maar zo is het wel heel mooi om te doen.''