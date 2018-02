Cocu kritisch op PSV na opnieuw mislopen linksback

Weghorst in beker al net zo trefzeker als in competitie

31 januari Volgens Wout Weghorst had AZ in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen PEC Zwolle (4-1) nog wel wat vaker kunnen scoren. ,,Als we in de slotfase wat scherper waren geweest was dat gelukt," aldus de aanvoerder van AZ, die er opnieuw twee inschoot.