Cocu: Lozano 'beetje de kluts kwijt' door rode kaart

,,Hij werd vastgehouden en wilde zich losrukken om zijn actie voorwaarts in te zetten'', vertelde Cocu. ,,Zijn hand kwam in de nek bij Woudenberg en niet in het gezicht. Maar goed, de scheidsrechter beslist. Wij moesten met tien man verder en zo de wedstrijd binnenhalen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik ben hier heel ziek van. Het was niet nodig. We hadden de wedstrijd goed in handen, stonden met 2-0 voor. Er was niets aan de hand, tot die rode kaart."