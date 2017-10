Cocu: Lozano wordt nog beter

,,Doelpunten maken en kansen creëren is zijn grootste kwaliteit'', zei trainer Phillip Cocu, die zijn ploeg met 4-2 zag winnen. ,,Maar in Nederland en het internationale voetbal worden ook andere dingen gevraagd. Zoals omschakelen en meeverdedigen bijvoorbeeld. Hirving wil heel graag en leert elke dag bij. Het is een speler met zoveel kwaliteiten. Hij wordt alleen nog maar beter.''



Naast Lozano is ook Jürgen Locadia met acht doelpunten in vorm bij PSV. Luuk de Jong wacht daarentegen al sinds maart op een doelpunt. Cocu vond dat zijn spits in Gelredome een belangrijke rol vervulde. ,,Hij was als aanspeelpunt heel belangrijk voor de ploeg. We hebben vandaag een van onze beste wedstrijden van het seizoen gespeeld. Goed, compact, iedereen vanuit zijn taak. Ook in de tweede helft stonden we heel volwassen.''



Aanvoerder Marco van Ginkel zag de overtuigende zege bij Vitesse als een belangrijke stap. ,,Deze wedstrijd was een meetmoment voor ons. Vitesse stond niet voor niets derde. Als je dan laat zien dat je op alle fronten beter bent, geeft dat een erg goed gevoel.''