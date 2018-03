Cocu: Tijd van schouderklopjes ligt al achter ons

Feyenoord-uit was een mooie ervaring, maar bij PSV is afgelopen dinsdag de knop al omgegaan. Van euforie naar focus dus. Dat gaf trainer Phillip Cocu vanmiddag in aanloop naar het duel met FC Utrecht aan.

,,Vanaf dat moment hebben we ons volledig voorbereid op de wedstrijd die er nu aankomt. Natuurlijk is het een mooi weekend geweest en geeft dat vertrouwen, maar de tijd van schouderklopjes ligt al achter ons. Als we morgen de wedstrijd in gaan met het idee dat we een fijn weekend hebben gehad en het idee dat het wel gaat komen, nou dan komt het dus niet."

FC Utrecht is een ploeg die op de aanval kan spelen, met veel positiewisselingen en diepgang, gaf Cocu aan. Hij liet ook doorschemeren dat er weinig veranderingen te verwachten zijn. ,,Het is onderhand afstrepen en aftellen. Iedere wedstrijd die we winnen, zijn we weer een stap dichterbij ons grotere doel."

Cocu heeft de voorbereiding aangegrepen om Gastón Pereiro op scherp te zetten. ,,Hij moet nu in andere wedstrijden als tegen Ajax en Feyenoord ook motivatie vinden om te presteren", zei hij.

Pereiro maakte afgelopen zondag een uitstekende indruk in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, waar PSV met een zege (3-1) weer een stap dichter bij de titel kwam. In duels met kwalitatief mindere ploegen oogt hij nog wel eens flegmatiek. De kans bestaat dat Cocu tegen FC Utrecht opnieuw een beroep doet op Pereiro. Want topscorer Hirving Lozano moet nog twee duels geschorst toekijken.