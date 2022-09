Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré hakken knoop door: topduo PSV blijft in Eindhoven

LIVE Transfer­Talk | Ajax in spanning over Álvarez, spits PSV naar Fulham, Dijks ‘akkoord’ met Nederland­se club

De Nederlandse Deadline Day zit erop en Nederlandse clubs kunnen geen spelers meer kopen. In de buitenlandse competities is het vandaag echter pas Deadline Day en dus kunnen spelers nog wel opgepikt worden uit de eredivisie. Behoudt Ajax bijvoorbeeld nog alle spelers of bezwijken ze in Amsterdam nog voor een megabod van Chelsea op Edson Álvarez? Volg het in onderstaand liveblog! * Transferdeadline Nederland: afgelopen nacht gesloten om 23.59 uur * Transferdeadline Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland sluit vanavond om 23.59 uur

9:52