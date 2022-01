Cody Gakpo laat aanbiedingen van internationale topclubs voorlopig schieten en blijft bij PSV

Stoppen of doorgaan? Met Schmidt wint PSV weinig toppers, maar spelers ontwikke­len zich wel breed

Midden in de verhitte titelstrijd in de eredivisie speelt ook de vraag over de toekomst van Roger Schmidt. Gaan hij en PSV voor een derde seizoen? Of stopt de samenwerking straks in de zomer? Waarom het voor club en coach zelf ook een dilemma is.

25 januari