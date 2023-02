Cody Gakpo neemt afscheid van PSV in rust van Europa League-duel met Sevilla

De international van Oranje had in zijn agenda ruimte om even naar Eindhoven te komen. Gakpo speelt zelf dinsdagavond met Liverpool in de Champions League tegen Real Madrid en de volgende wedstrijd is zaterdag.



PSV neemt het donderdag vanaf 18.45 uur in het Philips-stadion op tegen Sevilla. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij staat voor de zware opdracht om de 3-0-nederlaag van vorige week in Spanje weg te werken. Inzet van het duel is een plek in de achtste finales van de Europa League.



Gakpo speelde 159 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV en tekende daarin voor 55 doelpunten. In dienst van Liverpool kwam hij moeizaam op gang, maar in de laatste twee wedstrijden scoorde de aanvaller.