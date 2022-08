Cody Gakpo over laatste fase transferperiode: ‘Ik verwacht hectische dagen’

Nog altijd is onduidelijk of Cody Gakpo vertrekt of blijft bij PSV. De aanvaller blonk uit tegen Excelsior met twee assists én een doelpunt (1-6). Na afloop kreeg hij vragen over zijn toekomst. ,,Ik kan er nog niks over zeggen, maar er van meerdere clubs interesse.”