Cody Gakpo vond de zege op Ajax verdiend: 'Jammer dat we de score niet konden uitbreiden’

Cody Gakpo vond de overwinning van PSV op Ajax ( 1-2 ) verdiend. ,,We hebben toegeslagen op de juiste momenten. We waren goed in de omschakelmomenten”, zei de aanvaller van de Eindhovenaren.

Ajax had moeite het spel te maken. ,,Wij stonden goed, er kwam niets door”, oordeelde Gakpo, die halverwege de eerste helft de assist gaf bij de openingstreffer van Luuk de Jong. Erick Gutiérrez verdubbelde de voorsprong in de beginfase van de tweede helft. Lorenzo Lucca deed in de slotfase nog wat terug, maar PSV hield stand.

Dat de wedstrijd niet van een hoog niveau was, maakte de 23-jarige voetballer niet uit. ,,Het was een lastige pot en we hebben toegeslagen op de juiste momenten", zei Gakpo. ,,Het interesseert me vrij weinig dat het niet groots is. Het was jammer dat we de score niet konden uitbreiden. Op het laatst werd het nog even spannend, toen Ajax lange ballen ging spelen.”

PSV kampioen?

Joey Veerman heeft het gevoel dat dit seizoen wel eens het seizoen van PSV in de eredivisie kan worden. ,,Ik denk dat we aardig op weg zijn”, zei hij na de wedstrijd. ,,Als we zaterdag ook van AZ winnen, dan gaan we goed de winterstop in.”

Veerman zag dat Ajax meer aan de bal was in de Johan Cruijff ArenA. ,,Maar wij waren effectief, heel erg effectief”, zei de middenvelder. ,,Ik had in de tweede helft ook het gevoel dat we de 0-3 gingen maken. Helaas kregen we die strafschop uiteindelijk niet mee en mist Gakpo ook nog in kansrijke positie. Na die 1-2 werd het nog lastig voor ons. Het waren zeven lange minuten.”