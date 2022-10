Cody Gakpo ziet PSV groeien: ‘We laten zien dat we een goede ploeg hebben’

Cody Gakpo merkt dat PSV steeds beter wordt. De aanvoerder van de Eindhovenaren won met 6-1 van FC Utrecht en tankte daarmee vertrouwen voor komende donderdag, als Arsenal de tegenstander is in de Europa League.

,,We begonnen slordig aan de wedstrijd’’, begon Gakpo voor de camera van ESPN. ,,We kwamen nog wel op voorsprong, maar kregen daarna knullig de 1-1 tegen. Gelukkig herpakten we ons en gingen we eroverheen.’’ Bij PSV waren Guus Til, Xavi Simons en Anwar El Ghazi tweemaal trefzeker. Sander van de Streek deed voor rust iets terug namens de bezoekers.

Gakpo was trots op het optreden van zijn team. ,,We laten zien dat we een goede ploeg hebben en dat we dit niveau ook kunnen vasthouden. Dit is een lekker gevoel, dat nemen we mee naar donderdag. Maar dat is wel weer een heel andere wedstrijd’’, doelt hij op de inhaalwedstrijd in de Europa League tegen Arsenal.

De aanvoerder merkt dat zijn ploeg met de week groeit. ,,Naarmate het seizoen vordert zijn we een beter team geworden, we willen meters maken voor elkaar.’’

Van Nistelrooij: ‘Vier zeges in anderhalve week’

Trainer Ruud van Nistelrooij ziet dat zijn ploeg het goede gevoel weer heeft gevonden. ,,Na die nederlaag tegen SC Cambuur hebben we nu vier duels in anderhalve week gewonnen”, zei hij. ,,Dat doet me goed.”

PSV won na de nederlaag tegen SC Cambuur (3-0) van FC Zürich (1-5 en 5-0) en van SC Heerenveen (0-1). De Eindhovense club liet vandaag FC Utrecht volstrekt kansloos. ,,Het is nu zaak dat we dit om de drie dagen blijven laten zien”, zei Van Nistelrooij bij ESPN. ,,Donderdag tegen Arsenal kunnen we onze borst weer nat maken.”

,,Maar ik ben nu erg tevreden”, zei Van Nistelrooij. ,,We begonnen misschien wel met de sterkste ploeg voor nu. Guus Til scoort tweemaal als spits. Dat is fijn. En daarna kon ik lekker wisselen. Ook de invallers deden het goed. El Ghazi scoort tweemaal en Hoever bereidt die twee treffers voor. Dat is lekker.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.