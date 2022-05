Column Hugo Borst | Heracles maakte het bont in de kwestie-Vloet, maar qua voetbal verdient het geen verbanning

In de kerk probeerde ik me als kleine jongen voor te stellen wanneer je als mens nou in de hemel terechtkwam en wanneer in de hel. Ik was een twijfelgeval. Had op het politiebureau in de cel gezeten wegens diefstal, maar ik was ook opgekomen voor een klasgenoot die gepest werd. Dit existentiële vraagstuk verdween toen ik er op mijn dertiende van overtuigd raakte dat God een creatie van de mens was en niet andersom. Er was alleen leven vóór de dood.