Column Hugo Borst | Het zweet brak me uit toen ik Edwin van der Sar tegenover Hans Kraay junior zag én hoorde haperen

Het was akelig. Het zweet brak me uit toen ik Edwin van der Sar tegenover Hans Kraay junior zag én hoorde haperen. Je denkt dan: het algemeen directeurschap van een voetbalclub, of dat nou bij pakweg Sparta of Ajax is, vereist een ruim pakket aan kwaliteiten. Een van de belangrijkste is misschien wel dat je representatief bent. Dus ja, je moet ook een beetje verbaal begaafd zijn.