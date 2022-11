Column Hugo Borst | Louis van Gaal zoekt naar loyaliteit, die is bij Jasper Cillessen het minst groot

Steven Bergwijn haalt hard uit na afgang Ajax: ‘Geen flauw idee wat we aan het doen waren’

Ajax is er in de Eredivisie opnieuw niet in geslaagd te winnen. Na de nederlaag tegen PSV (1-2) en het gelijkspel tegen Vitesse (2-2), kwam het elftal van trainer Alfred Schreuder bij FC Emmen niet verder dan 3-3. Aanvalsleider Steven Bergwijn, goed voor één treffer, was keihard in zijn analyse. ,,We hadden geen flauw idee wat we aan het doen waren. Dit kan niet. Dit was schandalig.”

