Column Hugo Borst | Steven Bergwijn is de meest ongeschikte aanvoerder voor dit Ajax

met video Maurice Steijn over transfers, titelkan­sen en 'impulsieve' Wesley Sneijder: 'Hij heeft het verkeerd geïnterpre­teerd’

Maurice Steijn liet aan duidelijkheid weinig te wensen over in aanloop naar zijn debuut als trainer van Ajax, morgen tegen Heracles in de Johan Cruijff Arena. ,,We mikken nog op drie versterkingen. En die gaan er ook komen", nam de Hagenees iets van de toenemende zorgen bij de achterban weg. Steijn ging tevens in op de situatie rond Wesley Sneijder.