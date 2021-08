Column Hugo Borst | Verdient Wim Jonk echt aan zijn spelers?

‘Champions Lea­gue-lo­ting kon niet beter voor Ajax’

27 augustus We hebben een week vol Europees voetbal achter de rug. De grote verliezers: PSV en AZ. AZ werd uitgeschakeld in de Europa League door Celtic. Grote winnaar is Vitesse, dat zich ten koste van Anderlecht plaatste voor de groepsfase van de Conference League, net als Feyenoord. In de nieuwe AD voetbalpodcast bespreken Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff de wedstrijden.