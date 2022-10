Column Hugo Borst | Waarom is Virgil van Dijk zo stil? Het gaat hier om mensenlevens

Voetbalpod­cast | ‘Cocu krijgt de kans zichzelf te rehabilite­ren bij Vitesse’

De eerste werkdag van Phillip Cocu bij Vitesse, de zorgen in Engeland en Duitsland voor het WK, de toekomst van Mohamed Ihattaren bij Ajax én zorgen in het amateurvoetbal. Het komt allemaal voorbij in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt de onderwerpen met Maarten Wijffels.

28 september