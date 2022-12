Column Maarten Wijffels | Louis van Gaal bondscoach van België? Nee, dat wordt ‘m niet

met video Louis van Gaal flirt met België over rol bondscoach: ‘Dan moet je wel Truus overhalen…’

Louis van Gaal werd vanmiddag tijdens de persconferentie van Oranje in aanloop naar de achtste finale bij het WK voetbal in Qatar tegen Verenigde Staten door Belgische media naar voren geschoven als nieuwe bondscoach van België. Maar of hij dat gaat doen?

2 december