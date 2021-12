Column Sjoerd Mossou | Ajax’ fetisj voor kale trainers: als ik Feyenoord-fan was, zou ik mijn hart vasthouden

Podcast | ‘Ajax geeft onwaar­schijn­lij­ke cadeaus weg dit seizoen’

Het voetbalweekend wordt weer besproken in de AD Voetbalpodcast. Deze aflevering praat presentator Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels. De onderwerpen: de nederlaag van Ajax, PSV is koploper, de defensie van Feyenoord, Vitesse, het spel in de eredivisie en natuurlijk Feyenoord-Ajax.

