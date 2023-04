Column Sjoerd Mossou | Exotische overname? Vroeg of laat stort de boel in elkaar

Columnist Sjoerd Mossou is niet verbaasd door het nieuws dat Fortuna Sittard met geldproblemen kampt. De Limburgse middenmoter kon de salarissen van maart niet meer betalen, waardoor spits Burak Yilmaz verrassend zijn vertrek aankondigde . ‘Het einde van een tijdperk(je) is nabij.’

Zondagavond maakte Burak Yilmaz via Instagram opeens bekend dat hij van voetbal af gaat. De Turkse topspits van Fortuna Sittard bedankte iedereen vriendelijk voor de fijne tijd – en liet vervolgens heel Midden-Limburg in verwondering achter. Het berichtje bleef vaag, Yilmaz overweegt zich zaterdag toch weer gewoon met zijn sporttas te melden in de kantine, maar één ding werd al vrij snel duidelijk: Fortuna Sittard zit in serieuze financiële problemen.

De salarissen van maart konden niet op tijd worden betaald. De overname door twee Turks-Nederlandse eigenaren van softwarebedrijf Azerion staat ernstig onder druk, aangezien er een onderzoek loopt naar financiële malversaties. Een rood stoplicht van de KNVB komt steeds dichterbij.

Dat kan in Sittard desastreuze gevolgen hebben, want Fortuna heeft een huishouding – compleet met subtopsalarissen – die het in de verste verte niet kan bolwerken zonder externe hulp. Het einde van een tijdperk(je) is nabij. Ook Yilmaz voelt dat blijkbaar aan zijn water.

Het verhaal zal u vermoedelijk allemaal weinig verbazen, tenzij u onvoorstelbaar naïef bent (of gewoon een hartstochtelijk supporter van Fortuna Sittard, bedwelmd door blinde liefde.) Nog één keer, voor eens en altijd: elke exotische overname van een Nederlandse profclub is per definitie dubieus. Bijkomende wetmatigheid: een tijdje gaat het goed, soms iets langer, maar aan het eind van de rit ligt de club op apegapen.

Vraag maar aan Vitesse. Vraag maar aan ADO Den Haag. Vraag maar aan FC Den Bosch. Vraag binnenkort maar aan Fortuna Sittard.

De verklaring is doodsimpel. Met geen enkele club onder de Nederlandse top 4 kun je als eigenaar structureel ofwel significant geld verdienen. Dus wie met zijn volle verstand een Nederlandse voetbalclub wil kopen, beschouwt dat primair als een maatschappelijk-culturele investering, ongeveer zoals supporter Marcel Boekhoorn bij NEC en supporter Frans van Seumeren bij FC Utrecht.

Quote In het beste geval beleef je wat kortston­dig geluk, soms zelfs dat niet, en daarna mag je samen op de blaren gaan zitten. Sjoerd Mossou

Zo niet, dan zijn er maar twee opties. Ofwel de onbekende nieuwe eigenaar heeft een verkapte dubbele agenda, ofwel het geld raakt op en hij verkoopt de club snel door aan de volgende idioot. (In beide gevallen is de club aan de goden overgeleverd en stort de boel vroeg of laat in elkaar.)



Voor de meeste supporters is dat lullig; het is nooit leuk om je club te zien verzuipen in problemen. Maar iets minder naïviteit zou al helpen, iets meer gezonde scepsis ook, liefst op voorhand al. (Bij NAC bewezen ze een jaar geleden dat je als achterban niet totaal machteloos staat: met een volksopstand werd de City Football Group de stad uit gejaagd.)

Want hoe mooi de verhalen ook zijn: geloof ze niet. In het beste geval beleef je wat kortstondig geluk, soms zelfs dat niet, en daarna mag je samen op de blaren gaan zitten. Goede en slechte tijden zijn inherent aan voetbal, maar onder de streep is er maar één ding dat je als supporter écht moet bewaken: hart voor de club. Oprechte bedoelingen.

Al het andere is vragen om problemen.

