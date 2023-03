Column Sjoerd Mossou | Geertruida heeft iets wat meer Feyenoorders in de geschiedenis mateloos populair maakte

FC Utrecht-baas Frans van Seumeren zegt sorry: ‘Ik ben flink tekeerge­gaan, had ik niet moeten doen’

Frans van Seumeren heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn woede-uitbarsting na afloop van de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles van gisteravond (1-2). De clubbaas maakt zich wel zorgen over de sportieve toekomst. ,,De mentale weerbaarheid bij FC Utrecht is niet groot, ik word er gek van.”