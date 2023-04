Column Sjoerd Mossou | Laat de klootzakken dat gevoel niet van ons afpakken

Met video Waarom gewonde Davy Klaassen en Ajax de ontsierde wedstrijd tegen Feyenoord wilden uitspelen

Dat Ajax op 30 april de bekerfinale gaat spelen, was nauwelijks onderwerp van gesprek na een bloedstollende Klassieker in de Kuip. Het ging vooral over een gitzwarte avond en onderbreking, doordat matchwinner Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker uit het publiek. Waarom Ajax de halve finale perse wilde uitspelen. ,,Als je wegloopt, hebben ze je.”