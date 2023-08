Column Sjoerd Mossou | Ook als duider snapt Marco van Basten feilloos hoe je een doelpunt maakt

Niet speelge­rech­tig­de Josip Sutalo met Ajax mee naar Bulgarije

Ajax is met Josip Sutalo op het vliegtuig gestapt naar Bulgarije voor het duel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. De Kroatische verdediger is nog niet speelgerechtigd. Sutalo werd zondag overgenomen van Dinamo Zagreb, waarmee hij vorige week nog in actie kwam in de derde voorronde van de Champions League.