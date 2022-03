Column Van Hanegem | Als ik scheidsrechter was, had ik hem niet gegeven

Ik had er eerlijk gezegd al rekening mee gehouden, want Dennis Higler geeft ze erg graag. Maar bij die strafschop die Ajax op het nippertje langs RKC bracht, had ik wel een heel slecht gevoel. Als je zelf hebt gevoetbald, weet je precies wat daar gebeurt. Antony stapt bewust in de tackle van Luuk Wouters, hij volgt de logische baan achter de bal niet meer. Dan is er contact en dan gaat de bal bij Higler op de stip. Vooropgesteld dat Wouters uiteraard beter op de been had kunnen blijven, is dit een typisch geval van bewust op zoek gaan naar een penalty. Als ik scheidsrechter was, had ik hem niet gegeven. Maar bij Higler weet je gewoon dat dit soort dingen succes opleveren.