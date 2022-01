Column Van Hanegem | Als Tadic écht had gekeken, had hij een geblesseerde ploeggenoot tussen drie PSV’ers zien staan

Helemaal ongelukkig is Ajax niet als er eens een balletje over de zijlijn rolt, hè. Er was in 2015 een Feyenoord-Ajax waar Younes bijna het reclamebord raakte maar gewoon verder mocht en drie tellen later scoorde Klaassen. Bij de legendarische wedstrijd tegen Real Madrid in 2019 viel het kwartje weer de goede kant op toen bij Mazraoui de bal over de zijlijn leek te zijn gegaan. En in Eindhoven kreeg Ajax nu weer het voordeel van de twijfel, terwijl het er wel heel erg sterk op leek dat de bal bij Blind over de zijlijn ging.