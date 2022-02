Column Van Hanegem | Dat beloofde Vollgasfussball van Roger Schmidt, nooit iets van gezien eerlijk gezegd

Van mij had trainer Roger Schmidt wel tien seizoenen mogen bijtekenen bij PSV. Ik heb helemaal niets tegen óf voor die man. Of het logisch was geweest als Schmidt wél was gebleven, is een heel andere vraag. Toen hij naar Eindhoven kwam, was iedereen daar in rep en roer. We gingen dingen zien die we nog nooit hadden gezien, riepen de analytici op televisie letterlijk. Tegenstanders zouden naar adem happen en van het veld worden geblazen. Toon Gerbrands en John de Jong stonden er trots bij toen hij kwam. Schmidt, dát was de juiste man, waar Mark van Bommel dat daarvoor in hun ogen duidelijk niet was.