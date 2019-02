Column | Van Hanegem houdt van de underdog

Willem van Hanegem is de best gelezen columnist van AD Sportwereld. Hij noemt man en paard. Jürgen Klopp is een ‘aansteller’, Pepijn Lijnders een ‘uitvinder’, Tadic een ‘babbelaar’. Willem noemt Luuk de Jong ‘niet mijn favoriete speler’ en Daley Blind ‘kan niet verdedigen.’ Was de VAR een persoon geweest dan had-ie ‘m vast een ‘nieuwlichter’ of een ‘wijsneus’ genoemd. Voor een enkeling is hij meedogenloos. Wilfred Genee is in de ogen van Willem ‘een engerd’ en ‘een op en top stiekemerd.’

Voor iemand die op school geen tienen voor taal scoorde, is Willem extreem duidelijk. Hij vaart op zijn onderbuik, er zit altijd een kern van waarheid in zijn (dis)kwalificaties.

Quote Zijn mening is meestal onherroepe­lijk Hugo Borst

Neem Genee. Op een dag vroeg hij me wat Willem nou bij de krant verdiende? Genee ging ook een column voor dit katern schrijven, vandaar. ‘Het meest van ons allemaal’, antwoordde ik. Genee: ‘En jij?’ Ik zei dat ik dat bedrag best wilde vertellen als hij het niet zou gebruiken in zijn onderhandelingen. Dat beloofde hij. Ik zei: ‘Deel dat door de helft, dan krijg je waar je recht op hebt, want heel goed schrijven kan je natuurlijk niet.’ Een dag later zei Genee tegen de hoofredacteur: ‘Waarom krijg ik dit aangeboden als Borst het dubbele krijgt?’

Toen ik dat van de hoofdredactie terug hoorde, was ik eerst pissig, daarna schoot ik in de lach om zijn brutaliteit. Gedreven door geldzucht en eerzucht is Genee gewoon heel ver gekomen. Maar toen ik die anekdote een keer aan Willem vertelde zei hij: ‘Zie je wel. Wat een gluiperd.’