Column Van Hanegem | Vincent Janssen in de voorselectie: als Frank de Boer dit had gedaan, was het land te klein geweest

Natuurlijk zat de spanning op de laatste speeldag alleen bij de clubs in degradatienood, toch heb ik zoveel mogelijk geprobeerd mee te pikken van Feyenoord. De laatste wedstrijd voor de finale, dan kan het zijn dat de spelers er in de competitie niet helemaal bij zijn. Geen probleem, maar ik denk toch dat de keeper met een klotegevoel dat veld is afgestapt. Ofir Marciano liet het bepaald niet zien en dan kunnen het voor hem echt tien lange dagen tot de finale worden. Als Justin Bijlow er daadwerkelijk in slaagt om volledig mee te trainen, dan zou ik hem gewoon meteen weer opstellen in Tirana. Waarom niet? Als je het geen optie vindt, laat hem dan rustig aan doen en zich helemaal richten op de nieuwe competitie.