Column Vivianne Miedema | Hopelijk draag ik ooit het Feyenoord-shirt

Ik keek de finale van Feyenoord gisteravond bij mijn ouders thuis in Hoogeveen. Met ook mijn broertje Lars en oma Emie. Precies zoals dat vroeger was op zondagmiddag. Dan keken we de wedstrijden van Feyenoord in de eredivisie. Omdat ik al zo lang in het buitenland woon, zijn dit soort momenten met de familie wel echt heel mooi.



Ik ben al mijn hele leven supporter van Feyenoord. Mijn eerste keer in de Kuip was in 2001 tegen Freiburg. Het seizoen dat Feyenoord de UEFA Cup won. Ik was een meisje van vijf en de indrukken die ik in het stadion opdeed waren geweldig. Ik wilde nooit meer iets anders. Vanuit onze amateurclub in Hoogeveen, HZVV, reed toen een bus naar wedstrijden van Feyenoord. Zat ik daar samen met mijn vader. Prachtige herinneringen. De UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund keek ik toen op de bank bij oma Emie. Met haar heb ik nu dus weer gekeken, heel speciaal.